Visa оценила убытки от приостановки деятельности в России

27 апр. 8:10

Компания Visa понесла убытки в размере $60 млн из-за приостановки деятельности на территории России, следует из квартальной отчетности компании.

За три месяца, выручка компании составила $7,2 млрд, это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Visa составила $3,6 млрд, плюс 21% в годовом исчислении.

В отчете говорится, что за минувший трех- и шестимесячный период Visa "понесла административные убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России".

"Мы также потратили $25 млн на оказание поддержки нашему персоналу в России и на Украине", - добавили в компании.

Отмечается, что за последние полгода Visa получала 4% своей выручки в результате деятельности в России.