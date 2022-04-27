Казахстан перевезет через Грузию до 3 млн тонн нефти

27 апр. 7:48

Казахстан планирует в этом году перевезти через Грузию от 2 до 3 млн т нефти, сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Состоялась встреча вице-премьера, главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили с казахстанской делегацией во главе со спецпредставителем президента республики Ержаном Казыхановым. Обсуждались вопросы торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества между странами.

"Казахстанская сторона выразила заинтересованность в увеличении грузооборота по грузинскому коридору. Было отмечено, что уже в 2022 году Казахстан планирует транспортировать по грузинскому коридору от 2 до 3 млн тонн нефти. В ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение этого показателя", – говорится в сообщении.

Транспортная инфраструктура Грузии максимально готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу, отметили на переговорах.