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В Белгородской области горел склад боеприпасов

В Белгородской области горел склад боеприпасов

Открытое горение склада в районе села Старая Нелидовка Белгородской области ликвидировали.

"Открытое горение пожара в районе села Старая Нелидовка ликвидировано. По докладу главного начальника МЧС по Белгородской области Сергея Потапова, пострадавших среди мирного населения нет", - написал утром в среду в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что примерно в 03:35 местные жители проснулись из-за звука, похожего на взрыв. Гладков сообщил, что всего произошло три взрыва, они связаны с пожаром на складе боеприпасов.

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