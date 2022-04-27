В Узбекистане пары, желающие вступить в брак, обяжут сдавать тест ДНК

27 апр. 7:11

В Узбекистане с 1 июля 2023 года вводится молекулярно-генетическое тестирование для лиц, вступающих в брак, следует из постановления президента республики Шавката Мирзиеева.

Тестирование будет проводиться за счет собственных средств брачующихся в Республиканском центре репродуктивного здоровья населения и его региональных подразделениях.

В республике имеют место браки между родственниками, поэтому предварительная геномная диагностика может выяснить совместимы ли брачующиеся и как скажется их союз на здоровье будущих поколений.

Президент поручил до 1 июля подготовить законопроект, предусматривающий порядок проведения молекулярно-генетического тестирования лиц, вступающих в брак, а также лабораторного обследования биоматериала, взятого у беременных женщин, для молекулярно-генетической диагностики.