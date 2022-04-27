В Пентагоне сообщили, что сейчас вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается

27 апр. 6:54

В настоящее время вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается, сообщила глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.

Остин, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность вступления страны в НАТО, заявил, что "не хотел бы спекулировать на эту тему". "Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается", - добавил он.

Во вторник по итогам прошедших в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву глава Пентагона допустил, что в дальнейшем Украина будет добиваться членства в НАТО.