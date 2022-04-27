ВОЗ: в мире продолжает расти число случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

27 апр. 6:33

Острый гепатит неизвестного происхождения выявлен почти у 190 детей в 12 странах мира, сообщила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон на пресс-конференции.

Она уточнила, что из них 140 случаев приходится на ЕС. Заболевание выявлено у детей в 10 европейских странах, а также в Израиле и США.

Ранее ВОЗ информировала о 169 случая заболевания, как минимум один ребенок умер, каждому десятому потребовалась трансплантация печени.

Острый гепатит неизвестного происхождения выявляют у детей в возрасте от одного месяца до 16 лет.

По словам Аммон, в странах, где зафиксированы случаи заболевания, ведутся соответствующие расследования, но точные причины острого гепатита у детей пока неизвестны. Установлено, что выявленные случаи гепатита не связаны между собой, а также не связаны с поездками.