Полгода без горячей воды предстоит пережить жителям Шымкента

27 апр. 6:10

В Шымкенте жители шести районов на полгода останутся без горячей воды из-за изношенности котельной "3-Энергорталык", пишет портал "Отырар".

От горячего водоснабжения отключили более 200 многоэтажек в микрорайонах Восток, Север, Отырар, 16-й, 17-й и 18-й. Жителям рекомендовали заранее приобрести и установить водонагреватели.

"В микрорайоне Туран, Шымсити горячую воду не отключили, полгорода живет с горячей водой, мы не отключали. Мы хотели после отопительного сезона провести ревизию, но народ попросил во время Оразы не выключать горячую воду. Поэтому во время Оразы все будут с горячей водой, именно те, у которых есть автономное отопление", - сообщил глава управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента Боранбай Булатбеков.

В ведомстве объяснили, что обеспечивать горячей водой - экономически невыгодно в летний сезон. "Старая часть города, которая запитана от ТЭЦ, там экономически невыгодно включать горячую воду. Там диаметром 1000 трубы, греть воду - это бешеный расход. Поэтому в старой части города никогда в летний период горячей воды не было", - рассказал Булатбеков.