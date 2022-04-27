В США анонсировали снижение зависимости Европы от российской нефти в ближайшие недели

27 апр. 3:25

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Германии, что в ближайшие недели стоит ожидать "дальнейшего прогресса" в вопросе постепенного отказа стран Европы от российской нефти.

При этом он подчеркнул, что с отказом от российского газа дела обстоят сложнее. "Это особенно острый вопрос для некоторых стран, включая, что примечательно, Германию", - пояснил Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства признал, что на сегодняшний день для Европы является большим вызовом зависимость от импорта энергоносителей из России, поскольку она накапливалась в течение десятков лет, передает ТАСС.