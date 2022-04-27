В Дагестане запустили Telegram-канал о жизни и творчестве Фазу Алиевой

27 апр. 5:25

СМИ Дагестана открыли Telegraм-канал, посвященный жизни и творчеству поэтессы Фазу Алиевой, сообщает пресс-служба Агентства информации и печати республики.

"Фазу Гамзатовна – достояние не только дагестанской, но и всей мировой культуры. Поэзия – это язык, понятный всем, связывающий между собой поколения. Поэтому важно рассказать о творческом наследии наших поэтов, в первую очередь молодежи – доступным и современным языком, используя в том числе современные медиаплатформы", – цитирует пресс-служба главу Агентства Абдуразака Джамалутдинова.

Отмечается, что журналисты РГВК "Дагестан", журналов "Литературный Дагестан", "Женщины Дагестана" и других республиканских СМИ будут публиковать стихотворения поэтессы и письменные документы, аудио- и видеоматериалы, а также уведомлять о предстоящих памятных и праздничных мероприятиях, делиться видео- и аудиоматериалами.