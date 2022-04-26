США обеспокоены возможностью создания ядерного оружия в Иране

26 апр. 23:55

Администрация США обеспокоена возможностью того, что, по некоторым оценкам, в течение ближайших двух недель Иран может создать ядерное оружие. Об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами", - цитирует ее ТАСС.

Псаки отметила, что с тех пор как администрация бывшего президента Дональда Трампа отказалась от участия в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке.

По ее словам, время, необходимое Исламской Республике для создания достаточного количества расщепляющегося материала для ядерной бомбы, "сократилось с примерно года до нескольких недель.