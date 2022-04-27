Киргизия и США могут заключить соглашение о сотрудничестве

В середине апреля вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов провел переговоры с делегацией США во главе с заместителем госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей, которая заявила, что Бишкек и Вашингтон приближаются к новому соглашению о сотрудничестве. Ее слова вызвали особый интерес, поскольку от предыдущей версии договора, согласованной в 1993 году, Бишкек отказался из-за разногласий по поводу прав человека еще в 2015 году.

Как отмечает The Diplomat, летом 2015 года заместитель госсекретаря Энтони Блинкен удостоил награды ”Защитник прав человека 2014” Азимжана Аскарова, но вручил награду его сыну, поскольку на тот момент Аскаров уже пять лет сидел в тюрьме. В Киргизии Аскарова называли ”преступником, который публично разжигал межнациональную рознь” во время вспышки насилия на юге страны в 2010 году. Министр иностранных дел Киргизии назвал тогда Аскарова ”олицетворением разобщенности”, а награду - попыткой подрыва киргизского единства. Блинкен же заявил, что во время событий 2010 года ”Аскаров приложил все усилия для того, чтобы сообщить о кризисе и задокументировать нарушения прав человека”. ”В период, когда он был нужен своему народу больше всего, его арестовали, подвергли жесткому обращению , судили с нарушением процессуальных норм и приговорили к пожизненному заключению, которое он на данный момент отбывает”, - сказал Блинкен. 2020 году Аскаров умер в тюрьме, а Блинкен стал госсекретарем.

Киргизия в ответ на присуждение награды отказалась от соглашения о двустороннем сотрудничестве с США от 1993 года. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, соглашение предусматривало ”предоставление американской гуманитарной и технико-экономической помощи Киргизии за счет налоговых послаблений. А Киргизия, в свою очередь, гарантировала определенный уровень защиты для американских гражданских и военных лиц, проживающих в Киргизии в рамках американской программы помощи”. Госдепартамент предупреждал, что отказ от соглашения ставит под угрозу американские программы помощи, однако Киргизия настояла на своем. Но американские программы помощи не прекратились, а спустя несколько лет обе стороны заявили о возможности заключения нового договора, не предоставив, однако, никаких уточняющих деталей.

Долгий путь к новому соглашению говорит об опасениях США по поводу прав, а также о том, что Киргизия, в свою очередь, переживает по поводу экономических вопросов, как и все небольшие государства, которое пытаются удержаться в непростой глобальной политике.

В Бишкеке Зея подчеркнула ”важность защиты 30-летних демократических достижений" Киргизии, акцентировав внимание на том, что ”США работают с партнерами по вопросам свободы слова, сохранения и защиты пространств для гражданского общества, участия в демократических процессах, защиты прав человека, меньшинств и уязвимых граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями, борьбы с коррупцией и усиления независимости судебной власти”.

Достижения Киргизии в области демократии находятся под пристальным вниманием США, особенно с 2020 года, причем во всех областях, о которых упомянула Зея. В очередном рейтинге Freedom House ”Свобода в мире” Киргизия опустилась еще ниже в категории ”несвободных стран” после серьезного падения в прошлом году, в основном из-за внеочередного транзита власти, в результате которого Садыр Жапаров стал президентом.

Теперь высказываясь о киргизской внешней политике, в том числе и об отношениях с США, Жапаров утверждает, что ”у Киргизии одна политика для всех стран мира”: ”Будучи маленькой страной, мы должны поддерживать уважительные отношения со всеми государствами. Зачем нам вмешиваться в большую политику? Нам важно выплатить внешний долг и укрепить экономику, поэтому и необходимо заключить соглашения со всеми странами, а не только с США”. В происходящем Жапаров не усматривает связи с ситуацией на Украине, призывая не политизировать американо-киргизские контакты. Тем не менее сложно отделить возрождение диалога по двустороннему соглашению с США от кризиса на Украине. Несмотря на то, что Жапаров сохраняет политический нейтралитет по вопросу спецоперации на Украине, Киргизия ощущает на себе последствия конфликта, приветствуя любую гуманитарную и техническую помощь.

Американская помощь Киргизии сократилась за последние годы: если в 2014 году запрос Госдепартамента составлял $51 млн, то в 2016 году он составил $ 41 млн, а в 2022 году, - $31,4 млн. Среди возможных причин снижения помощи вышеуказанные нарушения прав человека в 2015 году, а также меньшая заинтересованность США в регионе после о вывода американского контингента из Афганистана.

Снижение интереса США к региону, в частности, Афганистану, дало Вашингтону возможность надавить по вопросу о соблюдении прав человека. Неизвестно, будет ли подписано новое двустороннее соглашение в ближайшем будущем (22 апреля министр иностранных дел Киргизии внезапно ушел в отставку). Однако комментарии Зеи и президента Киргизии свидетельствуют о том, что обе стороны работают над соглашением.