Грузия и Казахстан нацелились на укрепление торговых связей

26 апр. 23:50

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и казахстанской делегации во главе со спецпредставителем президента Казахстана по иностранным делам Ержаном Казыхановым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.

В ходе переговоров стороны обсудили тесное партнерство между Грузией и Казахстаном и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Гарибашвили отметил, что за первые три месяца 2022 года объем товарооборота, как и в прошлом году, резко увеличился, однако вместе с положительной динамикой наблюдается большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

Для задействования этого потенциала стороны планируют провести заседание грузино-казахстанской межправительственной экономической комиссии, которое состоится в Тбилиси, говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи подчеркнули важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказа в целом. Также было сказано, что Грузия приветствует казахстанских инвесторов. В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в сельском хозяйстве и транспорте.

Помимо этого, на встрече было отмечено, что 2022 год является особенным в отношениях между Грузией и Казахстаном, так как исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений, передает "Sputnik Грузия".