Губернатор Астраханской области встретился с главой Апшеронского района Азербайджана

26 апр. 22:57

В Азербайджане состоялась встреча главы Апшеронского района Абдина Фарзалиева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского губернатора.

Он подчеркнул, что Фарзалиев внес значительный вклад в развитие партнерских отношений между Астраханской областью и Азербайджаном, а также реализацию проектов фонда имени Гейдара Алиева в Астрахани.

"Абдин Фарзалиев отметил, что развитие сельского хозяйства является основной точкой соприкосновения между нашими регионами. Пришли к мнению, что укреплению партнёрских связей будет способствовать заключение соглашения о сотрудничестве", - поведал Бабушкин.

В рамках встречи делегации также возложили цветы к мемориальному комплексу "Мать", воздвигнутому в память об участниках Великой Отечественной войны - жителях Апшеронского района.