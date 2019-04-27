Кто боится ядерного оружия Северной Кореи

Пхеньян провел очередной военный парад, подтвердив свою воинственную позицию в отношении использования ядерного оружия. Это не вызывает удивления. Экономика Северной Кореи, скорее всего, составляет всего 5% от экономики Южной Кореи. КНДР не может соперничать с соседней страной с помощью традиционных военных средств. Как отмечает издание 19FortyFive, Северная Корея не раскрывает данные о своем ВВП, но, вероятно, военный бюджет Южной Кореи больше, чем вся экономика соседней страны. Учитывая настолько серьезное отставание, есть смысл наращивать ядерный арсенал. Это наилучший способ защиты.

Для остального мира растущая зависимость от ядерного оружия в доктрине Северной Кореи - серьезная проблема. КНДР, вероятно, работает в рамках масштабной ядерно-ракетной программы. У страны есть межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, с помощью которых можно нанести удар по Америке.

Государство также занимается разработкой широкого спектра сопредельных платформ и технологий, в том числе и гиперзвуковых ракет (быстрых и маневренных), тактического ядерного оружия (маломощных снарядов для использования на поле боя), твердотопливных ракет (для быстрого запуска), ракет малой и средней дальности для поражения территории Южной Кореи, Японии и Гуама, а также баллистических ракет для подводных лодок, которые обеспечивают возможность ответного удара даже в случае атаки.

В ближайшие несколько лет программа Северной Кореи будет представлять собой главный серьезный фактор для Восточной Азии. У Китая тоже есть ядерное оружие, ноу него ограниченный арсенал, что довольно осмотрительно, поскольку важно избежать ответной нуклеаризации Южной Кореи и Японии. Северная Корея, в свою очередь, пугает южнокорейских и японских политиков. Новоизбранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, например, предлагает превентивные удары, а бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ говорит о повторном развертывании американского ядерного оружия в регионе.

Выбор невелик

Разговоры о необходимости сбивать запущенные ракеты ведутся, как минимум, с 1980-х годов: еще президент Рональд Рейган говорил о необходимости создания спутниковой системы защиты. В гонке между ракетами и противоракетами у первых явное преимущество, а у таких стран как Южная Корея и Япония, расположенных рядом с Северной Кореей, возможности ограничены еще больше.

Пхеньян едва ли откажется полностью от ядерных ракет, которые в настоящее время представляют угрозу для Южной Кореи и Японии. Переговоры могли бы стать сдерживающим фактором для северокорейской программы. Возможность договориться была при президенте США Дональде Трампе и уходящем южнокорейском лидере Мун Чжэ Ине. Трамп и Мун были настроены по отношению к Ким Чен Ыну миролюбиво и пытались заключить соглашение с Северной Кореей. Тем не менее Ким сделал всего одно предложение Трампу в Ханое в 2019 году, и в итоге шанс договориться был упущен. Маловероятно, что Северная Корея значительно сократит свой арсенал.

Расширенных оборонных возможностей, обеспечиваемых для Южной Кореи и Японии американским ядерным ”зонтиком”, было достаточно на протяжении многих десятилетий для сдерживания китайского ядерного потенциала. Но заявления Северной Кореи куда более воинственные. Она открыто угрожает использовать ядерное оружие против США. Такие угрозы сдерживают Америку от вмешательства в возможную войну с Северной Кореей.

Вероятность нуклеаризации Южной Кореи и Японии

Юн Сок Ёль, понимая опасность положения, предлагает упреждающий удар. Однако такое решение крайне опасно. Оно может спровоцировать ядерную войну, которую все пытаются предотвратить. Вероятнее всего, Япония и Южная Корея создадут собственное ядерное оружие для прямого сдерживания Северной Кореи без вовлечения США с целью ”расширенного сдерживания”. В таком случае Восточная Азия станет еще более насыщенным ядерным оружием регионом, а исход любого конфликта будет куда более разрушительным. Вмешательство США на стороне Южной Кореи и Японии под вопросом, учитывая опасность ядерного поражения собственно американских городов. Кажется, будто других вариантов, кроме как ответной нуклеаризации американских союзников, нет.