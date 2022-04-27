Кухня Грузии привлекает веганов со всего мира

27 апр. 1:25

В Грузии по приглашению Национальной администрации туризма побывала корреспондент BBC Сара Фриман, она высоко оценила традиционное постное блюдо национальной грузинской кухни – пхали.

По мнению Фриман, пхали радуют глаз - эта закуска может быть фиолетовой, зеленой, янтарной, а кроме того обладают оригинальным ярким вкусом.

"Листья сельдерея и петрушка делают пхали превосходным блюдом. Пхали, прежде всего, это основа грузинского стола и выражает бескрайнее грузинское гостеприимство", – пишет автор статьи.

Фриман отметила, что пхали по достоинству оценят веганы.

Пхали является "кулинарным хамелеоном", считает журналистка. Она пишет, что есть это блюдо можно, намазывая на тосты как паштет, употреблять как холодную закуску или подавать в стиле мезе в качестве ароматного соуса.