В КЧР стартуют съемки художественного фильма "Испытание аулом"

27 апр. 0:05

Первого мая в Ногайском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) стартуют съемки игрового художественного полнометражного фильма "Испытание аулом" Артура Найманова.

"Испытание аулом" - это история о своенравном городском подростке Тимуре. Парень заключает с отцом пари и отправляется в аул к строгому деду. В ауле мальчику все кажется ужасным, - сообщает республиканское информационное агентство "Карачаево-Черкесия".

Большинство ролей в картине исполнят местные жители. Главными персонажами стали дети и подростки, которым пришлось погрузиться в азы актерского мастерства. По задумке авторов, съемочный процесс займет два месяца и завершится 30 июня. "Приглашаем всех желающих принять участие в съемках фильма в массовых сценах. Важно заполнить анкету, прикрепить свою фотографию", - рассказал министр культуры Зураб Агирбов.