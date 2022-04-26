Вода вернулась в Избербаш

26 апр. 23:25

Водоснабжение, прерванное из-за аварии, было восстановлено в Избербаше в полном объеме, проинформировал глава муниципалитета Магомед Исаков.

Ранее сообщалось, что авария оставила без воды более 60 тыс потребителей. Также в зону отключения попали жители Избербаша и частично Каспийска.

"Аварийно-восстановительные работы на водопроводе Каспийск – Избербаш успешно завершены. Включены насосы на насосной станции по перекачке воды в городе Каспийск. Система водоснабжения Избербаша наполняется водой", - говорится в сообщении.

Исаков уточнил, что в ликвидации последствий аварии были привлечены 11 человек и четыре единицы техники.