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Турция сохранила намерение закупки у РФ второго полка С-400

Турция сохранила намерение закупки у РФ второго полка С-400

Турция по-прежнему рассматривает возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Речь о закупке второго полка С-400, что было запланировано с момента подписания соглашения [с Россией], продолжает идти. Мы заключили договор на поставку двух полков С-400. На это Турция согласилась с самого начала", - сказал он, выразив  надежду, что ситуация на Украине никак не отразится на сотрудничестве между Анкарой и Москвой в ВПК, передает ТАСС.

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