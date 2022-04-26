Россия продолжит переговоры с Украиной

26 апр. 21:33

Россия не отказывается от переговоров с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

Глава государства отметил, что рассчитывает на достижение договоренностей на дипломатическом треке. "Мы ведем переговоры, не отказываемся от них", - цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что Украина предлагает рассматривать ситуацию с Крымом и Донбассом сразу на уровне глав двух государств, однако без предварительного обсуждения данные вопросы не решить. При этом Россия не согласна подписывать договоренности в сфере безопасности без урегулирования этих вопросов, добавил президент РФ.