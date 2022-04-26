Китай в ожидании новых вспышек коронавируса

После сообщений о подхвативших коронавирус в столице Китая Пекин начал обязательную кампанию по тестированию. Власти города заверяют жителей, что продуктов питания и других товаров достаточно. Как отмечает New York Times, столкнувшись с увеличением числа заболевших коронавирусом, власти Пекина пытаются протестировать 22 млн человек в надежде избежать введения повсеместного локдауна, как в Шанхае.

Сегодня жители большинства районов, от северо-западного технологического центра Чжунгуаньцунь до Дунчэна, где находится множество исторических достопримечательностей, стояли в огромных очередях, чтобы сдать тест. Государственные служащие в защитных костюмах установили тенты и разделительные барьеры, чтобы организовать поток людей. ”В настоящий момент эпидемиологическая ситуация крайне сложная”, - заявила официальный представитель Комитета Коммунистической партии Китая Тянь Вэй на сегодняшней пресс-конференции.

Накануне власти города приказали двум третям жителей пройти обязательное трехэтапное тестирование за пять дней, поскольку с пятницы было зафиксировано несколько десятков случаев заболевания. Единственные, от кого не требуется обязательное тестирование, это жители удаленных и в основном сельских районов. Пекин распорядился о тестировании быстрее, чем в свое время Шанхай, где власти начали принимать меры только через несколько недель, когда количество случаев перевалило за тысячу. ”Дешевле действовать сразу, чем откладывать на потом”, - считает доктор Эрик Фейгл-Дин, эпидемиолог и глава оперативной группы по COVID-19 из Всемирной сети здравоохранения, волонтерской группы ученых и докторов. Суть в том, чтобы как можно быстрее провести тестирование, чтобы понять, насколько распространилась вспышка, прежде чем вводить ограничения на передвижения.

Чиновники признают, что крайне заразный и сложный для обнаружения штамм "омикрон" прорвал оборону Пекина и, скорее всего, распространяется по городу уже в течение недели, особенно в густо населенном районе Чаоян.

”Совсем недавно в районе Чаоян было зафиксировано несколько вспышек, что сигнализирует о неявном, но масштабном и быстром распространении вируса”, - сказал вчера заместитель руководителя района Ян Бейбей. Сегодня власти города сообщили о 22 заболевших. Работники здравоохранения особое внимание уделяют вспышкам в пекинских школах. Шестеро из заболевших - учащиеся одной школы. По словам чиновников, в понедельник тестирование прошли четыре миллиона человек.

Власти города призывают жителей работать удаленно. Собрания большого количества людей запрещены, в том числе культурные и спортивные мероприятия. На улицах Чаояна, где было зарегистрировано наибольшее количество заболевших, теперь непривычно тихо. Чиновникам удалось определить небольшой участок района площадью примерно два квадратных километра, где жителям было велено самоизолироваться и не покидать своих домов.

Многие жители Чаояна прислушались к требованиям: кафе и магазины остались без посетителей. В воскресенье и понедельник опасения по поводу локдауна спровоцировали панические закупки, но даже во вторник запасы в магазинах и супермаркетах оставались значительными.

”Продуктов хватает, пожалуйста, придерживайтесь рационального потребления, - призывают по громкоговорителю в местном супермаркете в районе Чаоян. - Не покупайте чересчур много, не верьте и не распространяйте слухи. Совершив покупки, не задерживайтесь в супермаркете”.

Лю Чанле, продавец в мясном отделе, говорит, что его компания в понедельник вдвое увеличила запасы для покупателей, и многое уже было распродано. В воскресенье супермаркет продлил часы работы, а покупатели, идущие стабильным потоком, раскупили все овощи и мясо. Сегодня, говорит Чанле, всё вернулось в привычное русло.

”Кажется, будто все уже купили достаточно еды, и пока больше не придут”, - говорил Лю. Отвечая на вопрос, не боится ли он, что район будет закрыт на карантин, Лю заметил, что сам родом из провинции Хубэй, где коронавирус был впервые обнаружен в 2020 году, и знает, что такое расширенный локдаун: ”Думаю, я уже привык к карантину, так что я больше не переживаю”.

Чтобы предотвратить повсеместную панику, Пекин гарантирует гражданам, что продуктов хватает. Заместитель мэра города Чэнь Цзинин вчера проинспектировал несколько городских рынков, чтобы продемонстрировать внимание властей к вопросу обеспечения граждан достаточным количеством продуктов питания. Чжао Вэйдун, заместитель директора городского управления торговли заявил сегодня, что правительство предоставит сто тонн яиц из запасов для удовлетворения спроса.

Пока власти Пекина не вмешиваются в работу частного сектора распределения и доставки товаров. Шанхай, например, ввел строгие правила контроля за движением транспорта в городе, нарушив тем самым сложную сеть доставки продуктов в городе, где проживают 26 млн человек. Официальные ежедневные грузовые пропуски для въезда в город стоят на черном рынке $2000. Полиция Шанхая заявила в понедельник, что 34 человека были задержаны за подделку пропусков.

Чиновники со всей страны стараются предотвратить нехватку продуктов питания и других товаров первой необходимости в Шанхае, где локдаун длится уже более месяца. Изоляция привела к ухудшению экономической ситуации в городе, многие жители с серьезными заболеваниями оказались отрезанными от медицинской помощи. В результате, общественное недовольство властями растет.

Несмотря на обременительные и дорогостоящие ограничительные меры, Шанхай сообщает о более 500 тыс. заболевших и более 190 смертей с начала новой вспышки.

Китай строго придерживается стратегии борьбы с коронавирусной инфекцией отчасти потому, что правящая Коммунистическая партия заявила, что справится лучше с вирусом, чем другие страны, в частности, геополитические конкуренты с Запада. Проблема также заключается в том, что многие пожилые жители либо не вакцинированы, либо не ревакцинированы, и в результате они более уязвимы перед серьезным течением болезни и смертью.

Пекин пытается справиться с нерешительностью в отношении вакцинации за счет щедрых стимулов для граждан. Один из районов на севере Пекина предлагает торговые ваучеры на сумму $150 для тех, кому от 80 и старше, а детям от 3 до 5 лет - дефицитную игрушку-талисман Олимпийских игр - Бин Дунь Дунь.

”Если Пекин не сможет взять эпидемию под контроль, и людям нечего будет есть, ситуация будет проблематичной для всей страны, - говорит Лю Баоцзюань, жительница Чаояна. - Я не переживаю. Я по-прежнему доверяю правительству”.