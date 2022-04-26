"Вернуться в РФ многим фирмам станет труднее, чем было уйти"

26 апр. 21:20

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что многие иностранные выражают желание вернуться на российский рынок. Однако, по словам Медведа, сделать им это будет труднее, чем было уйти, так как их ниши постепенно занимают российские фирмы.

Далее он напомнил зарубежным партнерам про "простое правило: выход обычно там же, где и вход. "Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти", - говорится в сообщении зампреда Совбеза РФ.