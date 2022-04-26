Жителей Москвы предупредили о ночных заморозках

26 апр. 20:44

В ночь с 27 на 28 апреля температура воздуха в Москве упадет до минус 1 градуса. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, теплое начало недели в столице сменится похолоданием в последние дни апреля. Среднесуточная температура будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов.

Как отметила главный специалист Гидрометцентра, ночные заморозки продлятся до 30 апреля. Она также добавила, что ветер при этом будет умеренным, а облачность будет переменной, передает РИА Новости.