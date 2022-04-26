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США рассчитывают, что Запад продолжит ужесточать антироссийские санкции

США рассчитывают, что Запад продолжит ужесточать антироссийские санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что США вместе с союзниками смогут не только длительное время оставлять в силе санкции против России, но и ужесточать их. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранных делам Сената Конгресса.

"Задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли не только сохранять их (санкции против РФ - прим. ред.), но и наращивать их, и я считаю, что мы будем это делать", - цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США не хотят принимать такие меры против российского энергосектора, так как это может привести к дальнейшему росту цен на топливо. "Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители", - сказал Блинкен.

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