США рассчитывают, что Запад продолжит ужесточать антироссийские санкции

26 апр. 20:10

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что США вместе с союзниками смогут не только длительное время оставлять в силе санкции против России, но и ужесточать их. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранных делам Сената Конгресса.

"Задача сейчас состоит в том, чтобы мы могли не только сохранять их (санкции против РФ - прим. ред.), но и наращивать их, и я считаю, что мы будем это делать", - цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что США не хотят принимать такие меры против российского энергосектора, так как это может привести к дальнейшему росту цен на топливо. "Мы хотим убедиться в том, что мы не предпринимаем действий в краткосрочной перспективе, которые могут привести к росту цен на энергоносители", - сказал Блинкен.