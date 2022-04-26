У вице-президента США диагностировали COVID-19

26 апр. 19:59

Вице-президент США Камала Харрис заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Кирстен Аллен.

"У нее не проявляются никакие симптомы, она уйдет на самоизоляцию и продолжит работать из резиденции вице-президента", - цитирует ее ТАСС.

Аллен также сообщила, что Харрис в последнее время не контактировала близко с президентом США Джо Байденом и его супругой.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 510 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.