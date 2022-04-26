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NASA рассчитывает на сотрудничество с "Роскосмосом" до 2030 года

NASA рассчитывает на сотрудничество с &quot;Роскосмосом&quot; до 2030 года

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уверены в сотрудничестве с "Роскосмосом" по программе Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

По словам главы агентства Билла Нельсона, несмотря на ситуацию вокруг Украины, Россия продолжит выполнять свои обязательства по МКС до 2030 года.

Руководитель NASA отметил, что видит профессиональные отношения между русскими а американскими астронавтами на борту, дружбу между экипажами, а также между центрами управления полетом в Москве и Хьюстоне, передает Лента.ру.

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