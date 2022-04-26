Патрушев: Европе предстоит повторить невыученные уроки

26 апр. 19:15

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что крушение американоцентричного мира – это реальность, в которой теперь надо жить и выстраивать наилучшую линию поведения. Далее он отметил, что Россия выбрала путь на всемерную защиту своего суверенитета, твердое отстаивание национальных интересов, культурной и духовной самобытности, традиционных ценностей и исторической памяти. "Наши духовно-нравственные ценности позволяют нам оставаться самим собой, быть честными перед нашими предками, сохранять личность, общество и государство", - акцентировал внимание он.

"Приняли так называемые либеральные ценности, хотя на самом деле это неолиберализм. Он пропагандирует приоритет частного над общественным, индивидуализм, подавляющий любовь к Отечеству, постепенное отмирание государства. Сейчас уже очевидно, что с подобной доктриной у Европы и европейской цивилизации нет будущего. Видимо, вновь будут повторять невыученные уроки", - приводит его слова "Российская газета".