Гендиректор МАГАТЭ прибыл на АЭС в Чернобыле

26 апр. 18:55

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал на атомную электростанцию в Чернобыле. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Он напомнил, что сегодня исполняется ровно 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, самой тяжелой в истории атомной энергетики. "Я здесь, чтобы почтить память жертв ядерной аварии и всех тех, кто неустанно работает над восстановлением и защитой этого места", - поведал Гросси.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и группа сотрудников по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям приедут в Чернобыль 26 апреля. Предполагается, что представители МАГАТЭ будут находиться там для доставки жизненно важного оборудования, проведения радиологических и других оценок на объекте.