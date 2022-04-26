В России могут привязать рубль к золоту и валютным ценностям

26 апр. 18:48

Эксперты занимаются созданием в России финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он пояснил, что для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару.

Патрушев отметил, что в настоящее время идет работа по обеспечению рубля как золотом, так и товарами, представляющими собой валютные ценности."В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности", - цитирует Патрушева ТАСС.