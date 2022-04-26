США вышли на второе место по поставкам газа в Турцию

В то время как в краткосрочной перспективе Европа рассматривает американский сжиженный природный газ (СПГ) в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу, Турции, чтобы обеспечить себя достаточным количеством природного газа, возможно, придется снова обратиться к своим соседям, пишет Al-Monitor.

Цены на энергоносители часто мелькают в заголовках турецких новостей, поэтому жители Турции знают, что Россия выступает в качестве основного поставщика природного газа в страну. Российский газ Турция начала импортировать еще в конце 1980-х годов. В прошлом году Россия по-прежнему обеспечивала 44% потребностей Турции в газе.

Но даже несмотря на стремительный рост цен на нефть и газ, сейчас мало кто в Турции знает, что прошлой зимой Соединенные Штаты вышли на второе место по поставкам газа в страну. Последние данные, опубликованные в конце марта Управлением по регулированию энергетического рынка Турции, подтверждают, что за четыре месяца с октября по январь США поставили 17,4% импортируемого Турцией газа, значительно опередив ближайших соседей и давних поставщиков - Азербайджан (12,9%) и Иран (11,9%) - уступив лишь России (38%).

Основная часть импорта газа в Турцию поступает от государственного импортера газа Botas, и, учитывая часто непростые отношения Анкары с Вашингтоном, можно предположить, что за недавней тягой Турции к газу из США стоят политические мотивы, а американские производители газа получают от Турции огромную прибыль на фоне недавнего скачка цен на газ. Но это далеко не так.

С тех пор, как около десяти лет назад стало известно, что Соединенные Штаты владеют третьими по величине запасами сланцевого газа в мире, его добыча резко возросла, причем основная часть газа экспортируется в виде СПГ покупателям в Европе, включая Турцию.

"На мировом рынке СПГ произошли серьезные изменения. Европа в целом получает гораздо больше газа из США, и Турция является частью этого", - пояснил директор стамбульской энергетической консалтинговой фирмы IBS Дэвид Тонг.

В результате этого перераспределения Катар, ранее поставлявший довольно большие объемы СПГ в Турцию, теперь поставляет большую часть своего газа в Южную Азию и на Дальний Восток.

Дэвид Тонг также отметил, что американские производители СПГ в США отнюдь не получают астрономическую прибыль, поскольку цены на газ взлетели прошлой зимой и после обострения украинского кризиса. Он указал, что Botas покупает СПГ в основном через тендеры на закупку нескольких партий СПГ у компаний, занимающихся оптовой торговлей СПГ, таких как BP, Shell, Vitol и Total, которые, в свою очередь, имеют долгосрочные контракты с производителями СПГ в США и других странах-экспортерах СПГ.

"Именно эти компании получают огромные прибыли, а не американские производители", - сказал Тонг, отметив, что стоимость газа на голландском газовом хабе TTF, на которую ориентируются многие компании, включая BOTAS, в качестве основы для ценообразования, в 5-6 раз выше, чем всего год назад.

Но потребность Турции в американском СПГ, вероятно, скоро сократится.

Из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине Европейский союз искать альтернативу российскому газу. В прошлом году ЕС купил у России 155 млрд кубометров газа. 25 марта президент США Джо Байден объявил о дополнительных поставках СПГ в Европу в размере 15 млрд кубометров в год. Сможет ли Вашингтон на самом деле поставить это количество, неясно, поскольку СПГ экспортируется оптовиками, покупающими у производителей, а не правительством США. И даже если это произойдет, поставка компенсирует менее 10% российского импорта, а это означает, что Европа будет искать других экспортеров газа. Однако ясно, что растущий спрос на СПГ в Европе означает, что Турция столкнется с усилением конкуренции за фактически ограниченный ресурс.

"Производство СПГ в мире работает практически на полную мощность, и до 2025 года не будет запущено ни одного крупного нового СПГ-проекта", - пояснил Тонг, отметив, что если спрос возрастет, цены могут продолжить расти дальше.

Нужны альтернативы

Поскольку импорт СПГ из США и других поставщиков Турции, включая Алжир, Египет и Нигерию, прошлой зимой удовлетворял почти 40% потребностей Турции в газе, Анкаре, которая уже в значительной степени субсидирует продажу газа потребителям, требуется быстро найти альтернативы СПГ.

Турецкое газовое месторождение Сакарья в Черном море, добыча газа на котором начнется в следующем году, здесь придется кстати, но первоначальная добыча составит всего около 3,5 млрд кубометров газа в год, а увеличение добычи до 15 млрд кубометров в год планируется лишь к 2030 году.

Есть и другие варианты на краткосрочную перспективу, но в этом случае могут потребоваться деликатные переговоры с восточными соседями Турции. "Есть несколько вариантов поставок большего количества газа в Турцию по существующим трубопроводам вместо СПГ", - пояснил консультант по вопросам энергетики в прикаспийском регионе и старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Робертс, указывая на значительные свободные мощности в существующих трубопроводах, по которым газ в Турцию поступает как из Азербайджана, так и из Ирана, а также огромные запасы газа в Туркменистане.

Робертс подчеркнул, что ключом к раскрытию этого потенциала является трехстороннее соглашение о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, подписанное в декабре прошлого года, призванное помочь Азербайджану удовлетворить растущий внутренний спрос на газ без сокращения существующего экспорта в Турцию и Европу. По условиям соглашения Туркменистан экспортирует до 2 млрд кубометров газа в год на северо-восток Ирана, и такое же количество поставляется из северо-западного Ирана в Азербайджан.

"Эта сделка может быть увеличена до 5-6 млрд кубометров в год, чтобы обеспечить Турцию дополнительным газом", - сказал Робертс, объясняя это тем, что туркменский газ может попасть в Турцию либо через Азербайджан и Южно-Кавказский газопровод в Турцию, который имеет 4-5 млрд кубометров в год резервной мощности, либо через газопровод Тенгиз-Анкара, который также имеет значительные резервные мощности.

В качестве альтернативы, предположил он, Туркменистан мог бы экспортировать газ в Турцию напрямую через Иран по договоренности, которая потребовала бы от Тегерана и Ашхабада заключения отдельного транзитного соглашения. Такая договоренность не была бы чем-то новым. "Когда 21 год назад Иран начал экспортировать газ в Турцию, компания Botas проверила газ и обнаружила, что он поступает из Туркменистана", - сказал он, пояснив, что Иран подписал соглашение об экспорте собственного газа в Турцию и вместо этого поставляет дешевый туркменский газ. "Такой транзитный маршрут уже работал раньше, так что его можно задействовать снова", - сказал эксперт.