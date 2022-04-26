В Турции пообещали российским туристам беспроблемное использование банковских карт

26 апр. 18:34

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заверил, что российские туристы во время отдыха в республике смогут пользоваться банковскими картами платежной системы "Мир".

По его словам, несмотря на действующие ограничения VISA и Mastercard, у россиян не возникнет проблем с расходами.

Небати подчеркнул, что на сегодняшний день доля предприятий в стране, которые сотрудничают с российской платежной системой, составляет около 15%.

Эксперты отмечают, что оплатить покупки картой "Мир" в Турции сейчас можно в устройствах банков Vakif Bank, Is Bankasi и Ziraat Bankasi, передает РИА Новости.