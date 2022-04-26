Воздушную ЛЭП отремонтировали в высокогорном поселении КБР

26 апр. 20:20

Специалисты отремонтировали воздушную ЛЭП в высокогорном поселении Хушто-Сырт в Чегемском районе в Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба "Россети Северный Кавказ", уточняя, что благодаря ремонту была повышена надежность энергоснабжения населенного пункта.

"Энергетики завершили реконструкцию воздушной ЛЭП 0,4 кВ в селе Хушто-Сырт, расположенном на правом берегу реки Чегем в долине Чегемского ущелья КБР. Воздушная линия электропередачи, введенная в эксплуатацию в 1980 году, за четыре с лишним десятилетия обветшала", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, в процессе ремонтных работ электрики заменили ветхий провод на самонесущий изолированный, "вернув яркий свет в домовладения горного поселения".