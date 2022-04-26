В Zara опровергли открытие своих магазинов в России

26 апр. 17:58

Бренд одежды Zara не откроет свои магазины в России 30 апреля 2022 года. Об этом сообщили представители компании.

Ранее сегодня на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты в РФ с 30 апреля.

"Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей торговой сети.

Напомним, ранее в этом месяце Оскар Гарсиа Масейрас, управляющий испанской сети магазинов одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, заявил, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.