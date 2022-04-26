Жилой дом горел в Севастополе, эвакуировали 32 человека

26 апр. 18:05

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов, расположенных на улице Гоголя в Севастополе, информирует пресс-служба ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию жильцов, всего из здания было выведено 32 человека, восемь из них - дети. Пострадавших нет.

"В 15 часов 35 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе улицы Гоголя виден дым из окна на третьем этаже", - информирует ведомство.

Уточняется, что в квартире горели вещи, огонь распространился на 5 кв.м.