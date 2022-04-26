СМИ: Китай намерен вступить в экономическую гонку с США

26 апр. 17:50

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед чиновниками задачу обеспечить экономический рост страны, опережающий темпы развития экономики США. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет газета The Wall Street Journal.

Вопрос соревнования обсуждался в последнее время на встречах китайского лидера с высокопоставленными чиновниками экономического и финансового блока.

По данным The Wall Streen Journal, Си Цзиньпин заявил на них, что обеспечение стабильности и роста экономики исключительно важны и необходимым, чтобы показать преимущество однопартийной системы Китая перед западной либеральной демократией и США, приходящими в упадок в политическом и экономическом плане.

Издание обращает внимание на то, что в ответ на призыв в соответствующих структурах Китая обсуждается вопрос ускорения реализации крупных строительных проектов и выпуск купонов для физических лиц, призванных стимулировать потребительские расходы.

Как отмечается в материале, власти Китая остались недовольны тем, что в последнем квартале 2021 года экономика США увеличилась на 5,5% и опередила китайскую, чей рост составил 4%.