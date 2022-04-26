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Ставрополье готовит план увеличения востребованных продуктов

Ставрополье готовит план увеличения востребованных продуктов

План по увеличению востребованных продуктов будет подготовлен по поручению главы Ставропольского края Владимира Владимирова. Ответственность по составлению документа возложена на краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также Минсельхоз СК.

"Выросшее предложение должно стать дополнительным фактором воздействия на цены", - обратил внимание Владимиров в ходе заседания координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в условиях санкций.

Специалисты-аграрии края отметили, что в регионе сформировали достаточный запас продукции, на которую ранее фиксировался ажиотажный спрос.

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