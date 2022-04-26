Ставрополье готовит план увеличения востребованных продуктов

26 апр. 20:05

План по увеличению востребованных продуктов будет подготовлен по поручению главы Ставропольского края Владимира Владимирова. Ответственность по составлению документа возложена на краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также Минсельхоз СК.

"Выросшее предложение должно стать дополнительным фактором воздействия на цены", - обратил внимание Владимиров в ходе заседания координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в условиях санкций.

Специалисты-аграрии края отметили, что в регионе сформировали достаточный запас продукции, на которую ранее фиксировался ажиотажный спрос.