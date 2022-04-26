В Казахстане выбрали две российские компании в качестве партнеров по нефтегазохимии

26 апр. 17:29

Казахстан определил крупные российские компании "Сибур" и "Татнефть" в качестве партнеров по нефтегазохимии, говорится в докладе министра национальной экономики РК.

Уточняется, что доля импорта нефтегазохимической продукции все еще остается высокой в Казахстане. Для решения это проблемы, в этом году запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Уже в текущем году завод планирует произвести порядка 110 тыс. тонн полипропилена. Кроме того, на начальном этапе находится реализация следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена – мощностью 1,25 млн тонн год и бутадиена – мощностью 186 тыс. тонн в год.

"По вышеуказанным проектам определены стратегические партнеры в лице ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть", - пишет Sputnik Казахстан.