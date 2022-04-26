Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет не в России

26 апр. 17:42

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на сегодняшнем заседании в Цюрихе принял решение перенести чемпионат мира из России в другую страну. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте IIHF.

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Новая страна-хозяйка мирового первенства будет утверждена на ежегодном конгрессе IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия), который пройдет в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.

В IIHF пояснили, что решение о переносе ЧМ-2023 из России было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, болельщиков, официальных лиц и СМИ.