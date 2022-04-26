Патрушев: экономике РФ нужна структурная перестройка 

26 апр. 17:15

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что основным условием обеспечения экономической безопасности РФ является структурная перестройка экономики на современной технологической основе.

По его словам, российское руководство не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но понимает также и тот факт, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно. "Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе", - приводит слова собеседника "Российская газета".