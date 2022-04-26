Названы сроки завершения РФ реконструкции автоперехода на границе с Азербайджаном

26 апр. 17:02

Россия планирует в четвертом квартале 2022 года завершить реконструкцию пограничного перехода Яраг-Казмаляр - Самур на границе с Азербайджаном, проинформировал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Основной автомобильный пункт пропуска на границе России и Азербайджана - Яраг-Казмаляр - Самур - является одним из востребованных из загруженных погранпереходов. Мы планируем завершить реконструкцию перехода с нашей стороны в четвертом квартале 2022 года, что позволит значительно нарастить товарооборот между двумя странами", - сказал он, выступая во вторник на заседании азербайджано-российской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Далее, затрагивая вопросы, которые обсуждались на заседании межправкомиссии, Оверчук отметил, что в настоящее время рассматриваются возможности дальнейшего наращивания промышленной кооперации.

Также Оверчук заявил о готовности российского стороны оказать содействие развитию электроэнергетической инфраструктуры Азербайджана, в том числе связанной в области возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.