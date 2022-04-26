Азербайджан и Латвия заключили соглашение о военном сотрудничестве

26 апр. 16:49

Во вторник по итогам переговоров глав оборонных ведомств Азербайджана и Латвии Закира Гасанова и Артиса Пабрикса было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами.

Встреча глава Минобороны состоялась сегодня в Баку.

"На встрече министров обороны были обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также перспективам развития взаимоотношений", - информирует пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Глава Минобороны Латвии выразил готовность специалистов его страны принять участие в очистке освобожденных территорий в Карабахе от мин и неразорвавшихся снарядов.