Дерзкого серийного грабителя задержали в Новороссийске

26 апр. 16:45

Ранее судимый 41-летний житель Новороссийска подозревается в разбойном нападении на прохожего, шедшего с сумкой, в которой лежала крупная сумма денег - 5 млн рублей, рассказали в пресс-центре МВД.

Преступление было совершено в Южном районе Новороссийска. "Один из очевидцев происшествия сообщил, что на прохожего напал неизвестный мужчина, нанес несколько ударов в область головы и похитил сумку. При опросе свидетелей выяснилось, что нападение произошло настолько быстро и дерзко, что никто не смог описать злоумышленника", - пояснили в управлении.

Преступник был в черной одежде, на лице у него была медицинская маска.

В пресс-службе городского УМВД добавили, что икаких особых примет у грабителя не было, составить его фоторобот не получилось - никто не успел запомнить его внешность.

Стражи порядка установили личность подозреваемого в результате оперативно-розыскных мероприятий, вскоре он был задержан. Оказалось, что он долго следил за жертвой и собирал о ней данные. Поэтому он знал, что у мужчины будет при себе крупная сумма денег, и совершил нападение целенаправленно.

Часть похищенного подозреваемый потратил на дорогой автомобиль.

Сейчас он арестован, ему вменяют разбой (ч. 4 ст. 162 УК).

В полиции добавили, что на счету грабителя более 20 лет судимостей по тяжким статьям - кража и разбой.