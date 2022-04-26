"Такие шансы редко представляются": Станет ли Китай заменой Западу на российском рынке?

В условиях ужесточения антироссийских санкций РФ нужны альтернативные Западу партнеры. В стране ведутся долгие дискуссии на тему "Поможет ли Китай?". На самом деле, никакой речи о помощи не идет. Китай действует на основе своих национальных интересов и собственной выгоды. Выгодно ли Китаю замещать ЕС и США на российском рынке, не боясь третичных санкций - ответ на этот вопрос мы получаем на практике.

Практика показывает, что Пекин, несмотря на давление президента США Джозефа Байдена и его европейских коллег, уже начал предпринимать шаги по наращиванию экономических связей с Москвой. Россия и Китай, как говорит замглавы МИД РФ Игорь Моргунов, выстроили всю необходимую инфраструктуру для перехода на торговлю в рублях и юанях.

"Что касается взаиморасчетов, то последние события наглядно продемонстрировали – именно национальные валюты являются наиболее надежной и защищенной формой платежа. У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая инфраструктура: в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся торги парой рубль-юань, между Центробанками заключено соглашение о валютном свопе", – сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат обращает внимание, что доля торговли в национальных валютах между РФ и КНР растет и в первой половине 2021 года достигла 25%. На Смоленской площади рассчитывают на увеличение этих показателей.

Директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов полагает, что в ближайшие годы большая часть российско-китайской торговли будет рассчитываться в национальных валютах.

"Сейчас мы приблизительно перевалили за четверть и приближаемся к половине. Как следствие, я думаю, что мы достигнем 75%, и скорее всего крупный бизнес перейдет на торговлю в национальных валютах. Здесь главный вопрос – не какой объем, а сколько в этом объеме будет юаней и сколько будет рублей. Пока мы видим, что заметно превалируют юаневые платежи. Как следствие, мне кажется, сейчас важно выстроить нормальную инфраструктуру так, чтобы малые и средние предприятия без труда могли платить, и в дальнейшем эти юани, которые российские предприятия получают за свою продукцию, могли бы конвертироваться в другие валюты и выходить на внешний рынок. Мы не можем замыкаться на двусторонней торговле", – сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Востоковед считает, что российско-китайское сотрудничество в финансовой области смягчит антироссийские санкции: "В целом, смягчит, потому что, прежде всего, мы не должны платить через расчетные западные центры. И мы можем не прогонять деньги через систему SWIFT. Как минимум это безопасные платежи, как максимум – значительно быстрее, и меньше берется процент за перечисления. В целом это не решит проблему отключения целого ряда банков России от SWIFT, но облегчит общую ситуацию".

Основной мотив для Китая в расширении связей с Россией – не спасение Москвы, а свои национальные интересы. "У Китая нет задачи (обходить санкции и стать заменой Западу – прим. ред.). Для Китая главное – это развитие своей экономики и инфраструктуры. Но во многих моментах российские и китайские интересы, конечно, совпадают. И в этом плане не надо требовать от Китая того, чего он никогда не обещал сделать. Но то, что сейчас российский рынок больше открывается для китайского рынка, я думаю, здесь Китай тоже должен понимать, что такие шансы редко предоставляются", – добавил Маслов.

Китай и Россия расширяют сотрудничество в различных областях. Так 22 апреля "Роскосмос" объявил о планах взаимодействовать с КНР в области пилотируемой космонавтики. Российская компания указала на стратегических характер отношений. Месяцем ранее главы МИД двух стран Сергей Лавров и Ван И провели переговоры, где договорились продолжать стратегическое партнерство и координацию в международных вопросах.

Поскольку страны ЕС отказываются от покупки российской нефти или берут курс на снижение ее потребления, как Германия, Москве нужны новые рынки. К сожалению, пока Китай не спешит увеличивать покупку "черного золота" из России. И это несмотря на высокую скидку. К началу марта Россия начала предлагать нефть со скидкой в $10 за баррель, в середине марта – более $20, к концу месяца – $30, а недавно появились сообщения о готовности на беспрецедентный дисконт в $35 для КНР и Индии.

Тем не менее, Китай и Россия продолжают торговлю. По данным ФТС, в 2021 году объем товарооборота вырос на 35% и дошел до $140 млрд. Еще недавно $100 млрд обозначались как заветная цель. Москва и Пекин ставят новую цель – дойти до $200 млрд. Китай хоть и не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, но критикует западные санкции против Москвы. Си Цзиньпин считает санкционную политику недопустимой в отношениях между странами.