Магазины OBI снова открываются в России

26 апр. 16:30

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI c 27 апреля возобновляет работу.

"Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России", - сообщили в компании.

Первым двери покупателям откроет московский магазин ОБИ Ходынское Поле, это случится 27 апреля, в Санкт-Петербурге магазины сети откроются к 1 мая, а "до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети".

Сайт и мобильное приложение OBI пока не возобновили работу.

Напомним, сеть гипермаркетов работает в России с 2003 года, магазины есть в 14 городах страны. О приостановке работы компании на российском рынке стало известно 8 марта.