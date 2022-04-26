Шахин Мустафаев: российская сторона представила первичные данные по проектам на освобожденных землях Азербайджана

26 апр. 16:24

Россия представила первичную информацию по двум проектам на освобожденных землях Азербайджана, сообщил вице-премьер АР Шахин Мустафаев в ходе пленарного заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Он уточнил, что речь идет о проектах наземной ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт и малых ГЭС суммарной мощностью до 20 мегаватт.

"В Азербайджане в сфере ВИЭ ведется активная работа. Карабах и Восточный Зангезур обладают большим потенциалом с точки зрения возобновляемых источников энергии. Продолжаются контакты по взаимодействию в этой сфере с российской стороной", - цитирует Мустафаева Trend.