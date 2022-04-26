Дагестанский полицейский спас тонущую в канале девочку

26 апр. 16:12

Сотрудник ИВС ОМВД по Кумторкалинскому району Дагестан Магомед Хадисов спас тонущую в канале Октябрьской революции восьмилетнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Инцидент произошел 17 апреля в поселке Тюбе. Хадисов гостил у знакомого, когда услышал крики детей о помощи. Он подбежал к каналу и увидел, как тонущая девочка уходила под воду.

"Полицейский, не задумываясь кинулся в водоем, подхватил девочку и поспешил к берегу, вытащить ребенка ему помогли прохожие", - сказано в сообщении.

Хадисов на месте оказал девочке медицинскую помощь, после чего она пришла в сознание. Затем ее доставили в больницу.

В ходе разбирательства было установлено, что девочка, играя с детьми, случайно упала в канал.