Отели Подмосковья на майские праздники забронированы на 100%

26 апр. 16:09

В загородных отелях Московской области вплоть до 10 мая забронированы практически все номера, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма Агентству городских новостей "Москва".

"В подмосковных загородных отелях наблюдается большой спрос на заселение в период майских праздников 2022 года. Почти 100% номеров в загородных гостиницах уже забронировано до 10 мая", - отметили в министерстве.

Высокий спрос связан с ограничением, введенным на полеты на юг России, а также действующей в регионе программой туристического кешбэка.

"Так, согласно данным Российского объединения туриндустрии, отели Московской области вошли в десятку наиболее популярных туристических направлений, которые чаще всего выбирают для путешествий после старта пятого сезона программы туристического кешбэка", -говорится в сообщении.