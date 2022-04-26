Лавров: Москва не признала "Талибан"

26 апр. 15:58

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что выдача аккредитации дипломату от правительства запрещенного в России движения "Талибан" не означает их официального признания.

"Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана… и работаем на основе признания реалий, которые сложились", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД России подчеркнул, что у Москвы имеются постоянные регулярные контакты с талибами через посольство.