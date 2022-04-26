Авиасообщение между Грозным и Турцией вырастет

26 апр. 15:52

Авиакомпании "ЮТэйр" и Red Wings планируют запустить ряд новых рейсов из международного аэропорта Грозный (Северный), в том числе в города Турции, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе аэропорта уточнили, что "ЮТэйр" запустит рейсы из Грозного в Стамбул, они будут выполняться пять раз в неделю, раз в неделю будет совершаться рейс из Грозного в Анталью.

Также "ЮТэйр" и Red Wings обсуждают возможность возобновления авиаперелетов из Грозного в Дубай.

В настоящее время самолеты "ЮТэйр летают между Грозным и Стамбулом дважды в неделю.