Инспектор ДПС попытался оштрафовать водителя за шорты в Ферганской области

26 апр. 15:46

Инспектор ДПС попытался оштрафовать водителя, севшего за руль в шортах, в Ферганской области, Служба безопасности дорожного движения (СБДД) проводит служебную проверку.

Ранее в соцсетях распространился ролик, в котором инспектор объясняет водителю, что в шортах ездить на машине нельзя.

В СБДД пояснили, что инцидент имел место 16 апреля возле дехканского рынка Учкуприкского района Ферганской области. Инспектор ДПС остановил "Матиз", чтобы проверить документы водителя.

Однако стражу порядка не понравилась одежда водителя, точнее, его шорты: инспектор сообщил, что в правилах дорожного движения якобы имеется пункт о соблюдении водителем культуры ношения одежды, и предупредил о возможности составления административного протокола.

"Действующими правилами дорожного движения не установлены какие-либо разъяснения или порядок, в соответствии с которыми водитель должен носить определенную одежду во время использования и управления транспортным средством. Кроме того, Кодекс об административной ответственности также не предусматривает каких-либо санкций в отношении вышеуказанного случая", - цитирует сообщение СБДД Podrobno.uz.