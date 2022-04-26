Путин обсудил с Эрдоганом Украину

26 апр. 15:28

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин в разговоре с Эрдоганом отметил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе – президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", - сказано в сообщении.

Также лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.

"Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров", - говорится в сообщении.